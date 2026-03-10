Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFLITO NO IRÃ

A TARDE Cast recebe Deyvid Bacelar nesta quarta, 11

Risco de inflação no diesel preocupa setor produtivo.

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

10/03/2026 - 11:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ataques no Irã reverberam nas torres da Petrobras e nos gabinetes sindicais
Ataques no Irã reverberam nas torres da Petrobras e nos gabinetes sindicais -

A escalada militar no Oriente Médio, consolidada pelos recentes ataques envolvendo forças dos Estados Unidos e do Irã, reverberou imediatamente nas torres da Petrobras e nos gabinetes sindicais.

Para discutir temas, como a preocupação com a vulnerabilidade da economia brasileira diante da disparada do barril de petróleo no mercado internacional, o A TARDE Cast recebe nesta quarta-feira, 11, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Gargalo do refino

Será que o impacto imediato no bolso do brasileiro — seja no preço da gasolina ou no frete do diesel — é fruto de uma dependência histórica de derivados importados? São perguntas que vão ser respondidas no episódio.

Risco de escassez

O Irã é um player vital no Estreito de Ormuz, gargalo por onde passa 20% do petróleo mundial. Um eventual bloqueio ou intensificação das hostilidades poderia gerar um cenário de escassez global.

Efeito dominó

O Irã é um dos principais fornecedores de ureia para o agronegócio brasileiro. O desse fluxo comercial poderia encarecer a produção agrícola, gerando um efeito dominó de inflação de alimentos nas prateleiras dos supermercados nas próximas semanas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Conflito EUA Irã Dependência Energética Economia brasileira Escalada Militar Impacto no Agronegócio preço do petróleo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ataques no Irã reverberam nas torres da Petrobras e nos gabinetes sindicais
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Ataques no Irã reverberam nas torres da Petrobras e nos gabinetes sindicais
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Ataques no Irã reverberam nas torres da Petrobras e nos gabinetes sindicais
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Ataques no Irã reverberam nas torres da Petrobras e nos gabinetes sindicais
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x