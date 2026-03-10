A TARDE Cast recebe Deyvid Bacelar nesta quarta, 11

Siga o A TARDE no Google

Ataques no Irã reverberam nas torres da Petrobras e nos gabinetes sindicais - Foto: Divulgação

A escalada militar no Oriente Médio, consolidada pelos recentes ataques envolvendo forças dos Estados Unidos e do Irã, reverberou imediatamente nas torres da Petrobras e nos gabinetes sindicais.

Para discutir temas, como a preocupação com a vulnerabilidade da economia brasileira diante da disparada do barril de petróleo no mercado internacional, o A TARDE Cast recebe nesta quarta-feira, 11, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Gargalo do refino

Será que o impacto imediato no bolso do brasileiro — seja no preço da gasolina ou no frete do diesel — é fruto de uma dependência histórica de derivados importados? São perguntas que vão ser respondidas no episódio.

Risco de escassez

O Irã é um player vital no Estreito de Ormuz, gargalo por onde passa 20% do petróleo mundial. Um eventual bloqueio ou intensificação das hostilidades poderia gerar um cenário de escassez global.

Efeito dominó

O Irã é um dos principais fornecedores de ureia para o agronegócio brasileiro. O desse fluxo comercial poderia encarecer a produção agrícola, gerando um efeito dominó de inflação de alimentos nas prateleiras dos supermercados nas próximas semanas.