ABAF vai compensar emissões de carbono de congresso de desenvolvimento | A TARDE

Todo o carbono gerado pelo II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, promovido pelo Ibrades (Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade) e pela ACB Sustentabilidade (Associação Comercial da Bahia) será neutralizado pela Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF).

Visando neutralizar o impacto ambiental do evento, será realizado o inventário de gases de efeito estufa que serão emitidos para a atmosfera, e posteriormente a compensação dessas emissões através do plantio de árvores nativas, que irão absorver os gases de efeito estufa e transformá-los em carbono estocado na floresta.

“Esta é uma estratégia poderosa para preservar o meio ambiente e combater as mudanças climáticas. Ao adotar essa abordagem, empresas, governos e indivíduos demonstram um compromisso real com a sustentabilidade, contribuindo para a construção de um futuro mais equilibrado e saudável”, afirma o diretor executivo da ABAF e presidente do Conselho Superior da ACB, Wilson Andrade.



De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), a temperatura global deve subir até 1,5ºC no início dos anos 2030, provocando uma emergência climática.

"A cada 0,5°C de aumento na temperatura global, irá desencadear eventos climáticos extremos, com crescimento dos desastres naturais, frequência e severidade do calor, incêndios florestais, tempestades e secas, em diferentes locais do mundo, provocando diversos danos ao ambiente e à sociedade de modo geral", explica Marcelo Schmid, do grupo Index, parceiro da ABAF, que irá realizar o cálculo do carbono produzido e o plantio das mudas.

