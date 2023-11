Abertura da ABF Con tem show de Seu Jorge e palestras sobre inovação | A TARDE

Teve início na noite desta quarta-feira, 25, no Hotel Transamérica, localizado na Ilha de Comandatuba, na Bahia, a edição de 2023 da Convenção ABF do Franchising. O evento reúne diversas marcas espalhadas pelo Brasil e com atuação mundial para debater sobre a importância do fomento das franquias e a necessidade da inovação nas diferentes áreas das organizações.

Na noite desta quarta, congressistas e convidados participaram do jantar de abertura oficial do evento, que contou com apresentações antes do show do cantor Seu Jorge. As atrações seguiram na manhã desta quinta-feira, 26, com palestras sobre "Inovarejo" e Liderança e Gestão. Os debates contaram com presenças de representantes das marcas Havaianas, Cielo, Portobello Shop, Espaçolaser e Óticas Carol, além de membros ligados à ABF.

Presidente da marca Havaianas, Ana Bógus celebrou o sucesso que a empresa conquistou no Brasil e no mundo e afirmou que ainda existe espaço no mercado para crescimento. Ela revelou também que a marca está sendo comercializada em 130 países.

"Uma marca que vem se renovando nesses 62 anos, a gente está presente em 130 países, quase mil lojas, então todo mundo viaja e encontra uma Havaianas por aí. A gente tem um potencial de crescer internacionalmente, chegar pertinho do que a gente é no Brasil. No Brasil a gente vende 200 milhões de pares, está presente em 98% das casas dos brasileiros e é uma das marcas mais amadas que a gente tem no país", afirma.

A gerente geral de varejo da Óticas Carol, também presente em Salvador, falou sobre a importância da responsabilidade dos líderes empresariais e pontuou a necessidade de saber lidar com as constantes mudanças de perfil de profissionais e da sociedade nos últimos tempos.

"Temos muitas pessoas nas nossas responsabilidades. Todos nós lidamos com pessoas, temos a ver com engajamento, paixão, motivação, o dia a dia da galera. No painel anterior se falava de desafios, é o mundo em constante mudança e os nossos amigos colaboradores estão ali na frente o dia inteiro tentando lidar com essa mudança que não é cômoda e não é fácil, eles têm que ter essa estabilidade emocional e procuram um pouco na gente", pontua.

Marcando presença na ABF CON de 2023, o Banco do Nordeste enalteceu a importância dos clientes de Salvador para o sucesso da organização. "A gente tem como uma praça prioritária, dada a questão econômica da cidade, da região metropolitana como um todo. Existe bastante demanda de todos os portes, demanda por infraestrutura, é um mercado que a gente continua presente, um mercado que demanda bastante crédito e que a gente tem um esforço concentrado em Salvador e região metropolitana", diz o gerente executivo da iniciativa, Jorge Mendonça.

Mendonça celebrou a parceria com congressistas e considerou boas oportunidades para serem transformadas em futuros negócios. "É muito importante, daqui saem muitos contatos que vão depois se transformar em negócios para a gente", acrescenta.

Apresentações do dia e sequência da ABF Con 2023

Antes dos painéis, a diretora de capacitação da ABF, Claudia Vobeto, deu início aos trabalhos com uma rápida apresentação, reforçando a relevância da iniciativa na prática do fomento de empresas franqueadas. Logo em seguida, Fernando Gouvea, criador da ferramenta Joco, responsável por desenvolver experiências e ecossistemas de aprendizagem, falou sobre a ABF Academy, promovendo uma dinâmica com a plateia sobre a utilização da tecnologia como forma de aprendizado.

Na sequência, a empresária e filantropa Alcione Albanesi arrancou aplausos da plateia com uma apresentação sobre a iniciativa Amigos do Bem, instituição sem fins lucrativos que desenvolve projetos educacionais, além de levar trabalho, renda, água e saúde para o sertão do nordeste brasileiro.

Ainda estão previstos para esta quinta-feira uma mesa redonda sobre "Debates, Ideias e Tendências do Franchising", com representantes das marcas Vai Voando, Maria Brasileira, Grupo Bittencourt e Criamigos, além de experiências esportivas e um Luau.

Na sexta-feira, 27, está previsto para acontecer palestras sobre "A trajetória de sucesso e os desafios do caminho", "Estratégia para gerar valor para marca", e "Surfando as ondas de Nazaré e dos negócios brasileiros". O dia vai reunir representantes do Rei do Mate, Pizza Creck, Zamp, TikTok, Boticário, Varese Retail, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, Alibaba Brasil e 3G Radar, além do surfista de Nazaré, Derek Rabelo.

O evento segue com "Franchising Integro na Prática", e "A redescoberta da China pós-pandemia: ecossistemas, inovação e oportunidades para marcas brasileiras".

No sábado, 28, e último dia de palestras, está na programação "Inovação no varejo como diferencial estratégico", "Transformando o Cenário Econômico em oportunidades", "O Poder do Propósito", "Transformação Digital aplicada aos Negócios" e "Capitalismo Consciente".

São esperadas as marcas Hering, Allos, Hipartners Capital&Work, Bank Of America, MoveEdu e representantes internacionais.