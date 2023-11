Ações da Petrobras caem com proposta de mudanças em estatuto | A TARDE

Logo após a abertura do pregão desta segunda-feira, 23, a Petrobras registrou forte queda em suas ações (PETR3;PETR4) no Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira.

Por volta das 14h20, os papéis preferenciais da companhia desabavam 5,4%, a R$ 35,82. As ações ordinárias da Petrobras, por sua vez, registravam queda de 5,05%, a R$ 38,75.

O motivo estaria ligado com propostas de mudanças na Lei das Estatais, como a exclusão de vedações para a indicação de administradores previstas no estatuto. Isso, segundo o Citi, seria uma negativa modificação no que diz respeito à governança corporativa.

A Petrobras informou nesta segunda que o seu Conselho aprovou a revisão da “política de indicação de membros da alta administração e do conselho fiscal”, condicionada à aprovação da revisão estatutária correspondente a este tema por assembleia geral extraordinária, a ser convocada oportunamente.

Ainda conforme a estatal, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) permite que essa medida seja tomada. A medida também abre espaço para a entrada de políticos na companhia.