Aeroporto de Porto Seguro receberá investimento de R$ 1,6 milhão

Entre os aeroportos regionais baianos, o de Porto Seguro foi o de maior movimentação total de passageiros no último ano - Foto: Ascom/Seinfra

A segurança das operações aéreas no Aeroporto de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, será reforçada com a realização de tratamento para melhoria da drenagem na superfície do pavimento na pista de pouso e decolagem. Com investimento de R$ 1,6 milhão, os serviços de “grooving” na área de movimentação de aeronaves do equipamento aeroportuário facilitarão o escoamento da água, principalmente durante o período chuvoso na região. O processo licitatório da obra a ser feita através da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está em andamento e com a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas prevista para a próxima segunda-feira, 17.

Entre os aeroportos regionais baianos, o de Porto Seguro foi o de maior movimentação total de passageiros no último ano com 2,2 milhões de pessoas embarcando ou desembarcando, segundo levantamento da Diretoria de Terminais e Aeroportos (DTE) da Seinfra. Na Bahia, a Costa do Descobrimento é uma das zonas turísticas mais visitadas por unir a parte histórica com as belezas naturais, principalmente as praias. Recentemente, outras ações de requalificação já haviam sido realizadas no equipamento aeroviário pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. A obra de pavimentação da pista de pouso e decolagem junto com a regularização das faixas laterais foi concluída no último mês de julho.

Regularização de aeródromos baianos

A fim de contribuir na manutenção ou na retomada da operação com aviação geral de 32 aeródromos baianos, como Cocos, Ruy Barbosa e Carinhanha, mais um processo licitatório também está em andamento. É para a elaboração de Planos Básicos de Zona de Proteção de Aeródromos (PBZPA), incluindo levantamento topográfico, possibilitando a regularização dos equipamentos aeroviários conforme as exigências dos órgãos reguladores, que são o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Na licitação, os envelopes com as propostas serão abertos nesta sexta-feira, 14.