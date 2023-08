Aliexpress adere a programa que isenta compras de até US$ 50 no Brasil

A AliExpress, pertencente ao grupo Alibaba, recebeu nesta quinta-feira, 31, o aval para entrar no Programa Remessa Conforme, da Receita Federal. A adesão vai permitir que a empresa forneça isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50 (R$ 243,23 na cotação de hoje).

A varejista chinesa Shein foi a primeira das grandes empresas de comércio eletrônico a aderir ao plano da Receita Federal, e a Sinerlog a foi o primeiro e-commerce a receber o certificado do programa.

A Remessa Conforme é um programa do Ministério da Fazenda, e permite alcançar a meta de regular as compras importadas e evitar evasão fiscal. Empresas que aderirem ao programa serão isentadas do tributo federal. A alíquota do imposto de importação, de 60%, continuará valendo nas compras acima de até US$ 50.