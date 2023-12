Alimentos para ceia e presentes de Natal estão mais baratos esse ano | A TARDE

O consumo das famílias durante o período natalino deve aumentar, segundo projeção feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA).

Segundo análise de dados do IPCA-15, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a Região Metropolitana de Salvador, os preços dos principais produtos destinados à ceia de Natal apresentaram uma queda de -0,15% em comparação com os praticados em 2022.

O cenário otimista, segundo a entidade, é devido a melhora dos níveis de inflação e recuperação do poder de compra da população. Outro fator importante para a redução no preço dos alimentos está relacionado aos bons resultados do setor agropecuário neste ano.

A cebola, no comparativo anual, registrou queda de 28,3%, enquanto o leite longa-vida, reduziu 16,1% e a batata-inglesa está 14% mais barata. O preço das carnes bovinas e do frango inteiro seguiram a mesma trajetória, com queda anual de -12,1% e -5,7%, respectivamente.

Os pescados, também muito consumidos no Natal, registraram leve alta de 0,9% na comparação em 12 meses, mas bem abaixo do índice geral de inflação, que aumentou 4,14% no mesmo período. No mesmo sentido, a variação no preço dos queijos (1,8%) e das frutas (3,6%) foi positiva, mas em intensidade moderada e abaixo da inflação oficial.

No contraponto anual, o arroz registrou alta de 16,6%, o azeite de oliva teve aumento de 30,9%, a cenoura de 33,9% e o tomate de 35,6%. No grupo das bebidas, o refrigerante e a água mineral subiram 11,9% enquanto a cerveja teve aumento médio de 12,1%.

“Mesmo em um cenário de preços mais controlados, os consumidores interessados em economizar na preparação da ceia devem não apenas realizar a pesquisa de preços em busca de maiores descontos, mas também planejar suas compras, adequando as quantidades e dando preferência aos itens menos pressionados pela inflação”, aponta a Fecomércio-BA.

Presentes

Também houve redução de -0,12% no preço médio dos itens mais populares para presentear familiares e amigos, com grande parte deles registrando variação abaixo do índice geral de inflação na região metropolitana de Salvador.

A televisão apresentou preço médio 17,2% abaixo do registrado no ano passado. Também foi registrada deflação anual nos preços dos vestidos infantis, de -2,3%, e do relógio de pulso, de -0,8%. Outros dez itens apresentaram elevação moderada nos preços, sem ultrapassar o índice oficial de inflação. E, dentre eles, a grande maioria são produtos de vestuário, calçados e acessórios, tradicionalmente o segmento mais movimentado durante o último mês do ano.

Dentre os produtos que conseguiram manter uma variação de preços abaixo da inflação, a maioria deles são destinados aos públicos infantil e feminino. Para as crianças, este ano as camisas e camisetas estão, em média, 1,5% mais caras, as bermudas e os shorts 2,2% e as calças infantis 2,6% mais caras. Já para as mulheres, houve aumento de 0,3% nos preços dos vestidos, de 3,5% nos sapatos e de 3,7% e 3,8% para lingeries e calças, respectivamente.