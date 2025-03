Alta do diesel pode ameaçar medidas do governo para conter preços

Medidas foram anunciadas nesta quinta-feira, 6 - Foto: Agência Brasil

As medidas do governo para conter a inflação dos alimentos, como a isenção de impostos de importação, podem ser afetadas por problemas na infraestrutura logística do país. A expectativa de uma safra recorde de soja em 2025 tem consumido a maior parte dos caminhões disponíveis, comprometendo o transporte de outras colheitas e elevando o custo do frete devido ao aumento do preço do diesel.

A situação já impacta empresas de transporte, como a Padrão Transportes, que suspendeu a entrega de 500 toneladas de milho para a Conab devido à falta de caminhões e ao custo elevado do frete. Além disso, a logística de transporte de soja e milho tem gerado longas filas nas principais estações de transbordo do país, como em Rondonópolis (MT) e Itaituba (PA). A escassez de estrutura de armazenamento de grãos também agrava o problema.

De acordo com o Folha de S. Paulo, especialistas apontam que, apesar de medidas paliativas, como a redução de impostos de importação, o país precisa investir em infraestrutura a longo prazo, como hidrovias e ferrovias, para melhorar a eficiência do transporte de grãos. Além disso, há uma preocupação com a falta de motoristas qualificados no setor, o que tende a piorar a situação nos próximos anos.