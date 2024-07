Amazon Prime Day: Confira dicas de como comprar online de forma segura

Serão oferecidos durante seis dias ofertas, descontos e cupons para clientes - Foto: Reprodução | Internet

Será dada a largada, nesta terça-feira, 16, das ofertas da 5ª edição da ‘Amazon Prime Day’ - evento virtual onde a multinacional de tecnologia norte-americana lança oportunidades exclusivas para assinantes do Amazon Prime e também a novos membros.

Pela primeira vez durante seis dias consecutivos no Brasil, a Amazon Prime dará acesso exclusivos, descontos de até 50% e frete grátis em diversos produtos das categorias de Dispositivos Amazon, Bem-Estar, Livros, Cozinha, Computadores, e muito mais. As oportunidades enchem os olhos de quem aguarda ansiosamente o início do evento, entretanto liga o alerta para compras seguras via internet.

O Amazon Prime é uma plataforma que hospeda produtos de lojistas, estabelecimentos e vendedores de diversas categorias, como se fosse um ‘grande shopping virtual’. A advogada Cristiana Santos, especialista em Direito do Consumidor e ex-superintendente do Procon (BA), alerta que, antes de mais nada, é importante verificar se o canal de vendas possui histórico de reclamações e se é seguro. Isso pode ser feito por meio de endereços especializados, na internet, em checagem de reputação das marcas.

“É preciso checar qual é a avaliação de outros consumidores para verificar se a marca cumpre com suas obrigações legais, como entrega com as especificações da compra, dentro do prazo e de acordo com o preço e condições contratadas”, destaca a advogada, acrescentando que “é muito importante conferir o preço do frete, porque ele pode ser tão alto que não compensa o desconto dado no preço”.

Além disso, a especialista informa que, no caso dos sites de venda online, é necessário que o consumidor verifique a existência de cadeado no canto superior esquerdo ou https:// no início da URL, se ele usa métodos de criptografia e se disponibiliza a sua política de privacidade.

“Sites confiáveis usam criptografia para garantir a segurança dos dados confidenciais, a exemplo de nome, número do cartão de crédito e código de segurança”, afirma Cristiana. “É necessário também que o comprador exija a nota fiscal, guarde os comprovantes de pagamento, número de protocolo, e-mails e mensagens que possam ser usados como prova, caso a compra apresente algum problema”, complementa.

Outra dica é priorizar compras em aplicativos de grandes empresas e nas lojas oficiais para não cair em ciladas que oferecem preços tentadores, por exemplo. Caso identificar algo incomum, o consumidor pode consultar o nome do estabelecimento na lista do Procon de sites que devem ser evitados e também o Registro.br, na sessão "Whois", que informa quem registrou o site.

Criar cartões virtuais para compras online diferentes também é uma ótima dica para quem pretende se esbanjar no Amazon Prime Day. Cartões virtuais que podem ser usados apenas uma vez também é uma das formas de, caso haja problema, a compra seja cancelada no próprio celular, evitando assim, a clonagem do cartão físico.

A hora da compra, um passo importante é conferir o destinatário do valor, caso o pagamento seja feito por Pix ou boleto. O ideal é que o nome tenha alguma ligação com o estabelecimento. É preciso também desconfiar de transferências em nome de pessoas físicas.

Amazon Prime Day

A primeira edição do Prime Day aconteceu nos Estados Unidos em 2015, para comemorar o 20º aniversário da Amazon. Além dos EUA e Brasil, a campanha também inicia amanhã na Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Egito, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Holanda, Polônia, Portugal, Arábia Saudita, Cingapura, Espanha, Suécia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.

Neste ano, o evento acontece pela 5ª vez, com ofertas que já estão valendo. Serão oferecidos durante os seis dias de campanha, cupons todos os dias no app Amazon Shopping para membros Amazon Prime que terão acesso a cupons diários com o app. Novos membros terão acesso a um cupom de R$ 50 na primeira compra acima de R$ 100.

Também serão oferecidos descontos para alugar e comprar filmes no Prime Video: membros Amazon Prime terão acesso a mais de 600 títulos com até 50% de desconto para alugar e comprar no streaming da Amazon. Além disso, poderão testar gratuitamente canais como Universal+, Telecine, MGM+, Sony One, Mubi, entre outros, por 30 dias. Por fim, terão 30% de desconto por 3 meses no plano mensal de assinatura dos canais Combate e Premiere FC.