Americanas prevê abrir sete mil vagas temporárias durante Natal | A TARDE

Apesar do extenso processo envolvendo recuperação judicial que a Americanas enfrenta, a holding brasileira pretende contratar no período do Natal sete mil novos empregados temporários. As informações são do blog do Ancelmo Gois.

Atualmente, a empresa tem cerca de 1.600 lojas físicas. Em janeiro de 2023 a empresa anunciou inconsistências contábeis e a renúncia do CEO Sergio Rial e do CFO André Covre. Desde então a empresa passa pelo processo de recuperação judicial com os seus credores.