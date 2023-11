Americanas registra prejuízo de R$ 12,9 bilhões em 2022 | A TARDE

A Americanas divulgou nesta quinta-feira, 16, os balanços dos anos de 2021 e 2022, que estava suspenso desde quando a empresa anunciou que sofreu fraude bilionária em suas demonstrações financeiras.

A varejista registrou um prejuízo de 6,237 bilhões em 2021, e R$ 12,912 bilhões em 2022, representando um aumento de perdas de 104% entre os dois anos. Segundo o relatório, o desempenho é resultado de fraco desempenho operacional, elevada despesa financeira e relevantes lançamentos extraordinários.

A receita líquida consolidada atingiu a marca de R$ 25,8 bilhões no ano passado, com o varejo digital e o físico como unidades de negócio de maior representatividade (aproximadamente 87%). No total, o resultado financeiro consolidado em 2022 foi negativo, de R$ 5,2 bilhões.

Em 2021, a empresa havia supostamente registrado o maior lucro de sua história, de R$ 731 milhões. Porém, os números foram fraudados nas demonstrações da empresa antes de 2022.