Aneel revê reajustes nas contas de luz autorizado a distribuidoras

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai rever nesta terça-feira, 12, o reajuste anual tarifário autorizado no início do ano a 14 distribuidoras de energia, entre elas a Coelba, na Bahia.

O objetivo é considerar no cálculo a devolução de tributos pagos a mais pelos usuários de energia no passado. Com isso, existe a tendência de que os reajustes sejam reduzidos. Alguns deles chegaram até 24% para consumidores residenciais.

​A diretora-geral interina da Aneel, Camila Figueiredo Bomfim Lopes, já havia informado no fim de junho que essas distribuidoras passariam por revisão tarifária, mas a data para tratar da questão ainda não havia sido definida.

O tema foi objeto de projeto de lei aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em junho, para atenuar os reajustes da conta de luz em ano eleitoral. Até maio, os reajustes aprovados pela Aneel alcançavam uma média de 18%, sendo que em alguns casos chegaram a quase 24% para consumidores residenciais.