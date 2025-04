Apesar do preço do cacau triplicar, varejo prevê alta na venda de ovos

O setor supermercadista acredita em um aumento entre 8% e 12% nas vendas - Foto: Luciano da Matta / Ag. A Tarde.

Nesta Páscoa, quem quiser comprar ovos da Páscoa terá que “se virar nos 30”, ou melhor, terá que fazer um esforço, principalmente no bolso. Isso porque o preço do cacau triplicou este ano, o que reflete no preço do chocolate, principalmente os que são vendidos na época da páscoa.

O preço do fruto cresceu 18% em 2014, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e uma alta acumulada de 14% mais caros em comparação com o ano passado, conforme divulgação da Associação Brasileira de Supermercados. Não somente o consumidor será impactado com a alta, mas também os varejistas. Apesar do aumento, os supermercadistas se mantêm otimistas com a venda de ovos da páscoa neste ano.

O setor supermercadista acredita em um aumento entre 8% e 12% nas vendas comparado ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Marcelo Reis é especialista em vendas e gestão empresarial e explica que todos os anos o preço do chocolate aumenta por diversos fatores, e que varejistas têm adotado estratégias para driblar essas altas exorbitantes, e manter o lucro nesta época.

“Essa alta é uma constante, quando analisamos ano a ano. Temos influência da importação do produto, mudanças climáticas, e alterações na oferta e demanda. Tem varejistas que são influenciados pelo mercado por estarem à frente da venda de ovos de Páscoa e precisam repassar esses valores ao consumidor”, explica o especialista, que aponta também para a necessidade dos varejistas se posicionarem cada vez neste mercado.

Marcelo Reis é especialista em vendas e gestão empresarial e CEO da Consultoria MR16 | Foto: Divulgação

“Ele precisa desenvolver as estratégias de vendas. Pensar em quanto que consegue posicionar às vezes um ovo de Páscoa; pensar se consegue reduzir, às vezes a quantidade de produto ou o tamanho do produto e principalmente, pensar o que o consumidor do outro lado está buscando, principalmente o consumidor de cada uma dessas marcas, já que o consumidor também vem mudando”, continua ele.

O que o consumidor está buscando?

De acordo com Marcelo Reis, foi observado um movimento nos anos anteriores de escolha mais focada no preço e com muitos consumidores optando por barras e caixas de bombons, como alternativa aos ovos tradicionais, buscando equilibrar o custo sem abrir mão do momento de celebração.

Mas ele alerta, que independente do item ser mais barato que a maioria dos ovos de páscoa, o consumidor precisa pesquisar bastante e se preparar para a época.

“A gente recomenda que o consumidor tenha um orçamento básico, colocando um limite de quanto se pode gastar. Outra dica é analisar quem de fato você vai presentear porque nem todo mundo precisa ser presenteado com um ovo de Páscoa. Pode pensar em uma caixa de bombom, uma caixa de chocolate, uma barra de chocolate, e etc”, finaliza ele.

Turismo com força

De acordo com estudo da Globo Gente, o brasileiro quer aproveitar a Páscoa com viagens, os destinos nacionais subiram 7% comparado ao ano anterior. “O período em 2025 apresenta uma excelente oportunidade no setor de turismo. Com o feriado prolongado de quatro dias, de 18 a 21 de abril, o momento é propício para o setor investir em pacotes atrativos, promoções e campanhas direcionadas, visando atender o crescente número”, analisa o especialista em vendas e gestão empresarial.