Aplicativo do 99 cria selos de verificação para passageiros

O aplicativo 99 vai criar selos de verificação para perfil de seus usuários. A novidade deve chegar no dia 17 de agosto na plataforma e promete agilizar o fluxo das corridas entres os passageiros e motorista devido a maior segurança.

Poderão ser incluídos dois selos para certificação da identidade do usuário: essencial ou premium. O primeiro verifica o nome completo e o CPF e o segundo, a foto dos usuários. As informações vão passar por checagem da empresa.

"Quando o motorista se sente mais seguro, ele aceita as corridas muito mais rapidamente. O grande elemento para o passageiro é que a experiência vai melhorar, já que ele terá mais corridas aceitas e mais rápido", disse o diretor de Produto e Experiência da 99, Leandro Abecassis.

Para garantir o selo, o usuário deve acessar a opção “Quero selo” que irá aparecer no aplicativo. Uma inteligência artificial identificará se a foto se trata de uma pessoa (e não um objeto ou um desenho animado). No aplicativo, o motorista poderá ver que o usuário tem o selo premium, mas não conseguirá visualizar a foto antes de aceitar a corrida.

A partir do dia 24 de agosto, os passageiros também poderão ver a própria nota no aplicativo. A ferramenta foi testada durante dois meses com um grupo de passageiros e usuários