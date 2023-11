Aplicativo do Bradesco apresenta instabilidade nesta sexta | A TARDE

*Matéria atualizada para inclusão de nota do Bradesco

Usuários do banco Bradesco relataram instabilidade no aplicativo na tarde desta sexta-feira, 3.

Segundo Downdetector, as principais dificuldades dos clientes são login no aplicativo móvel (66%), PIX (25%) e login no internet banking (9%). No X, antigo Twitter, a maioria dos relatos dizia que ao tentar acessar o app, a mensagem "algo deu errado por aqui..." aparecia.

O pico das notificações foi às 12h18, com 384 reclamações, mas as 11h, já haviam relatos de problemas.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, o Bradesco informou que o App mobile PF apresentou alguns momentos de intermitência no serviço de PIX. "As equipes estão atuando para reduzi-la o mais breve possível. Todos os demais serviços funcionam normalmente em todos os canais"