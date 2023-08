Após 13 quedas seguidas, Ibovespa tem alta de 0,37%

O Ibovespa, principal índice da bolsa de São Paulo, a B3, terminou o pregão nesta sexta-feira, 18, com uma alta de 0,37%, com 115.408,52 pontos, após registrar 13 quedas consecutivas.

Na semana, o índice recuou 2,25%, e no mês, uma acumulação de 5,36%. O dólar encerrou nesta sexta-feira, com uma queda de 0,27%, cotado a R$ 4,968.

Na quinta-feira, 17, o Ibovespa registrou, pela primeira vez, o recorde de 13 quedas consecutivas. O marco acontece em um período de incertezas no cenário externo, que segundo analistas do mercado, enfrenta altas na taxa de juros dos Estados Unidos, pelo Fed e perdas no setor imobiliário da China.