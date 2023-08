Após corte da Selic, Dólar avança e fecha em R$ 4,89

Um dia após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC) reduzir a Selic, taxa básica de juros, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira, 3. A Selic reduziu de 13,75% para 13,25% ao ano.

A economia dos Estados Unidos seguiu no radar, com investidores ainda à espera da divulgação de dados de emprego. Previstos para esta sexta-feira, 4. No final da sessão, a moeda norte-americana subiu 1,96%, cotada a R$ 4,8981.

Com o resultado desta quinta, a moeda passou a acumular alta de 3,53% na semana, avanço de 3,58% no mês e recuo de 7,20% no ano. O dólar teve alta de 0,31%, vendido a R$ 4,8039. Já no mercado acionário, o Ibovespa recuou 0,23%, aos 120.586 pontos.

No noticiário interno, o principal destaque do dia ficou com a nova taxa da Selic, de 13,25% ao ano, depois do Copom reduzir os juros em 0,5 ponto percentual. O colegiado afirmou em comunicado divulgado depois da reunião que vislumbra a possibilidade de promover novas quedas de mesma magnitude à frente. O próximo encontro do Comitê acontece no fim de setembro.

Especialistas avaliam que o movimento observado foi de desvalorização do real em relação ao dólar. Isso porque o que mais atrai os investidores estrangeiros para o Brasil são as altas taxas de juros, com a perspectiva de que o ciclo de cortes está começando, e por isso, é comum acontecer uma retirada de recursos do país.

Além disso, também é avaliado que o cenário externo não é otimista nas últimas semanas e alguns especialistas consideram que uma recessão econômica pode vir pela frente.