Após reunião com Petrobras, FUP celebra abertura de edital da estatal | A TARDE

Logo após reunião com a Federação Única dos Petroleiros (FUP), a Petrobras publicou nesta terça-feira, 26, edital com mais de 6,4 mil vagas para nível médio e técnico, com remuneração inicial de mais de 5 mil reais.

“Estamos fechando o ano de 2023 com chave de ouro”, diz Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP. “Foram muitas conquistas para a classe trabalhadora neste primeiro ano de governo Lula e com a Petrobras não foi diferente”, continua o dirigente.

As vagas são para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

Deyvid Bacelar frisou o papel importante de Jean Paul Prates na presidência da estatal, e a abertura do diálogo entre representantes dos trabalhadores e a empresa. Segundo a federação, a recomposição do efetivo da Petrobras, via concursos públicos, é uma demanda antiga para o fortalecimento da companhia no projeto de desenvolvimento nacional econômico e industrial.

“A Petrobras é uma das maiores petrolíferas do mundo, tem que retomar seu papel estratégico, sua capacidade de investimento e de geração de emprego e renda”, finaliza.