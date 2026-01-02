ATENÇÃO
Aposentadoria em 2026: entenda mudanças que começam a valer neste ano
Reforma da Previdência estabelece regras automáticas de transição
Por Leilane Teixeira
Quem está prestes a se aposentar precisa redobrar a atenção. A Reforma da Previdência, aprovada em 2019, criou regras de transição que passam por ajustes automáticos ano a ano, com isso, novas mudanças já começaram a valer em 2026. Essas alterações impactam principalmente a pontuação e a idade mínima exigidas para a concessão dos benefícios.
Aposentadoria por tempo de contribuição
A reforma definiu quatro regras de transição para quem já contribuía antes de 2019. Duas delas sofreram alterações agora na virada de 2025 para 2026.
Na regra que substituiu o antigo modelo 86/96, a soma da idade com o tempo de contribuição subiu para 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens.
Para servidores públicos, a mesma pontuação é exigida, mas há requisitos adicionais:
- Homens: 62 anos de idade + 35 anos de contribuição
- Mulheres: 57 anos de idade + 30 anos de contribuição
Além disso, é obrigatório ter 20 anos no serviço público e cinco anos no cargo atual.
Já na regra que combina idade mínima com longo tempo de contribuição, os novos limites passam a ser:
- 59 anos e meio para mulheres
- 64 anos e meio para homens
Essas idades aumentam seis meses por ano até atingirem 62 e 65 anos, respectivamente, em 2031. O tempo mínimo de contribuição segue em 30 anos para mulheres e 35 para homens.
Regras específicas para professores
Os profissionais do magistério contam com transição própria. Em 2026, passam a poder se aposentar com:
- 54 anos e meio (mulheres)
- 59 anos e meio (homens)
A idade também sobe seis meses por ano até chegar a 57 anos (mulheres) e 60 anos (homens) em 2031.
O tempo de contribuição exigido permanece em:
- 25 anos para professoras
- 30 anos para professores
As regras valem para a rede privada, ensino federal e municípios menores. Estados e grandes municípios obedecem aos regimes próprios.
Aposentadoria por idade
A regra de aposentadoria por idade já está consolidada desde 2023:
- Homens: 65 anos
- Mulheres: 62 anos
Para ambos, é necessário ter pelo menos 15 anos de contribuição.
A idade mínima feminina começou em 60 anos em 2019 e subiu gradualmente até chegar a 62 anos em 2023, onde permanece.
Como simular a aposentadoria
O INSS disponibiliza um simulador tanto no site quanto no aplicativo Meu INSS.
No computador, basta acessar meu.inss.gov.br, fazer login e selecionar “Simular Aposentadoria”. No celular, o caminho é o mesmo após baixar o app. O sistema informa tempo já contribuído, idade e quanto falta para se aposentar em cada regra.
O segurado também pode salvar o relatório em PDF.
Regras de pedágio já encerradas
As regras de pedágio criadas na reforma — como a que exigia trabalhar o dobro do tempo que faltava em 2019 ou cumprir 50% a mais do período restante — já foram integralmente aplicadas e não beneficiam mais novos segurados a partir de 2026.
