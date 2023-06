Arcabouço fiscal recebeu 31 sugestões de emendas no Senado

Aprovado na Câmara dos deputados, em uma vitória do Governo lula (PT), o texto do novo arcabouço fiscal já recebeu 31 sugestões na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. Se o conteúdo do projeto for alterado pelos senadores, o texto precisará passar por um novo escrutínio na Câmara.

As propostas são variadas. Parte das sugestões pretende deixar o texto mais rigoroso enquanto outras propõem flexibilizar as regras do projeto. As informações são do g1.

O PP, com 14 sugestões, lidera a lista de emendas apresentadas ao texto. As sugestões foram apresentadas pelos senadores Teresa Cristina (PP-MS) e Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministros do Governo Bolsonaro.

O PSDB é o segundo partido que mais apresentou emendas ao texto, com seis sugestões, cinco delas pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM).

O PL também apresentou seis emendas, cinco de autoria do senador Rogério Marinho (PL-RN), também ex-ministro de Bolsonaro. Já o Republicanos apresentou duas emendas, ambas de autoria da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra de Bolsonaro.

União Brasil apresentou três emendas, de autoria da senadora professora Dorinha Seabra (União-TO). Essas já tem como objetivo flexibillizar o texto e retirar despesas do novo teto de gastos, como o Fundeb, pisos constitucionais da Educação e da Saúde e o piso da enfermagem.

As emendas podem ser acatadas ou rejeitadas pelo relator, senador Omar Aziz (PSD-AM).