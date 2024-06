Área com diamantes vai a leilão na Bahia | A TARDE

As áreas do depósito de diamantes de Santo Inácio, na cidade de Gentio do Ouro, na Bahia, que abrigam cerca de 245 milhões de toneladas de cascalho diamantífero, serão disponibilizadas através de leilão. O leilão será realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), que é vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME).

Segundo a pasta, a iniciativa na Bahia representa uma oportunidade para atrair investimentos substanciais para a região, promovendo a geração de empregos e o aquecimento da economia local. A expectativa de investimentos em pesquisas é de R$ 5 milhões.

O certame será realizado realizado no dia 4 de junho, a partir das 10h, na sala Plenária da Agência Nacional de Mineração (ANM), em Brasília. Os leilões acontecem por meio do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República.



Os interessados em participar podem ser pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, entidades de previdência complementar e fundos de investimento, isoladamente ou em consórcio.

