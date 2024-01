Aumento na tributação de carros elétricos começa a valer na segunda | A TARDE

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Gerado Alckimin (PSB) afirmou, neste domingo, 31, que o ano de 2024 iniciará com imposto maior para importação de carros elétricos no Brasil. Outro produto que também sofrerá encarecimento são as placas solares importadas. A elevação nas taxas logo no primeiro dia do ano serve para auxiliar no custeio parte dos programas lançados pelo governo, conforme disse Alckmin. As informações são do G1.

O maior imposto sobre as placas solares importadas compensará o valor necessário programa de depreciação acelerada do governo federal, após diminuição do incentivo fiscal da União. As empresas ao produzirem placas solares no Brasil terão a possibilidade de utilizarem “cotas” que abaterão o investimento do valor dos impostos.



O programa Mobilidade Verde e Inovação - Mover visa o investimento empresarial em descarbonização. A medida utilizará parte dos recursos arrecadados nos impostos de importação dos carros elétricos. A mudança nos tributos também busca incentivar a compra das mercadorias nacionais, visto que terá menor custo para o consumidor.