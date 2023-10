Auxílio Brasil: saiba como receber R$ 15 mil por dados vazados | A TARDE

O Instituto Sigilo (Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação) abriu um portal para que beneficiários do extinto Auxílio Brasil consultem se seus dados pessoais foram vazados e se têm direito a receber indenização.

Para consultar, é necessário ir no portal sigilo.org.br e seguir os seguintes passos: clicar no item "Conferir se tenho direito", logo no início da página; preencher algumas informações como nome completo, e-mail, CPF e número de telefone; além de ler e concordar com a Política de Privacidade e Termos de Uso do site.

A consulta vai mostrar se aquela pessoa está na base de dados supostamente vazada, e se é elegível a receber o valor ou não.

Iniciativa

Em setembro, a Justiça Federal fixou em R$ 15 mil o valor a ser pago a cada uma das pessoas afetados pelo vazamento. No entanto, ainda cabe recurso.

Sigilo entrou com uma ação sobre vazamento de dados. A organização é autora de uma ação que aponta que dados de cerca de 4 milhões de pessoas que receberam Auxílio Brasil em 2022 foram vazados. Há dados de pessoas de mais de 4 mil municípios. Segundo o MPF (Ministério Público Federal), dados pessoais foram divulgados ilegalmente a correspondentes bancários, que usaram as informações para oferecer empréstimos e outros produtos financeiros.