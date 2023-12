Auxílio Gás será de R$ 104 em dezembro | A TARDE

O auxílio gás neste mês de dezembro será de R$ 104, conforme anunciou nesta quarta-feira, 6, o governo federal. O pagamento tanto do benefício quanto do Bolsa Família iniciará antecipadamente na segunda, 11.

O benefício é pago bimestralmente e foi criado para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico. Mais de 5,4 milhões de famílias estão contempladas.

O Governo Federal repassa 100% do valor da média nacional do botijão GLP de 13 quilos para as famílias beneficiárias. O cálculo do preço é feito pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

No mesmo dia serão realizados os pagamentos do Bolsa Família, que são feitos sempre de maneira escalonada e seguem até o dia 22, quando recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final zero. Beneficiários de municípios em situação de emergência ou calamidade recebem no primeiro dia do calendário.

As famílias beneficiárias poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo telefone 111.