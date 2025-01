Azul e Gol fecham acordo para fazer fusão e unir negócios

Azul e Gol vão continuar existindo - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O grupo que controla as empresas aéreas Gol e Avianca, Abra, assinou um acordo para a união dos negócios com companhia Azul. A informação foi divulgada pela Gol na noite desta quarta-feira (15). No documento, a empresa informa que o acordo não vinculante tem “objetivo de explorar uma combinação de negócios no Brasil”.

Segundo a CNN Brasil, o acordo é apenas uma “fase inicial de um processo de negociação entre a Abra e a Azul para explorar a viabilidade de uma possível transação”. Ainda de acordo com o comunicado, “o acordo não tem impacto na estratégia, na condução dos negócios ou nas operações rotineiras da Gol”.

Caso o acordo seja concretizado, as duas empresas deverão manter suas marcas e certificados operacionais de forma independente. Ou seja, Azul e Gol vão continuar existindo.