Bahia abre oportunidade para investidores com leilão de diamantes

Podem participar do leilão de diamantes empresas brasileiras ou estrangeiras - Foto: Divulgação

O depósito de diamantes de Santo Inácio, na Bahia, com um volume estimado de 245 milhões de toneladas de minério diamantífero, será leiloado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). O evento ocorre no dia 27 de novembro, a partir das 9h, na sala Plenária da ANM, em Brasília, contando com o apoio do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República.

Segundo o diretor de Geologia e Recursos Minerais do SGB, Valdir Silveira, o leilão do depósito de diamantes de Santo Inácio, localizado na Chapada Diamantina, representa uma oportunidade de negócio promissora. “Situado em uma região com histórico de produção diamantífera, o projeto agrega valor ao território por meio da avaliação detalhada do depósito, regulamentação adequada e parcerias estratégicas voltadas para atrair investimentos iniciais”, destacou.

O Projeto Diamante de Santo Inácio, do programa Patrimônio Mineral do SGB, envolve cinco áreas de mineração, totalizando 2.400 hectares, o equivalente a 3.429 campos de futebol. De acordo com estudos recentes, os recursos de diamante têm teor de 0,58 cpht, totalizando 1,8 milhão de quilates.

Quem pode participar

Podem participar do leilão empresas brasileiras ou estrangeiras, entidades de previdência complementar e fundos de investimento, isoladamente ou em consórcio. O certame será formalizado por meio de contrato de Promessa de Cessão de Direitos Minerários, a ser assinado após o leilão, pelos representantes da organização ou entidade vencedora.

Outras informações sobre os ativos minerários que serão leiloadas estão disponíveis aqui.