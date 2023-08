Bahia apresenta crescimento na receita bruta de revenda do comércio

O comércio baiano registrou crescimento na receita bruta de revenda entre 2020 e 2021.É o que mostram os dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). O avanço também ocorreu na geração de trabalho. Em valores correntes de cada ano (não corrigidos), a receita bruta de revenda das unidades aumentou 26,5% entre 2020 e 2021, passando de R$ 186,896 bilhões para R$ 236,389 bilhões (mais R$ 49,493 bilhões).

Em todo o Brasil a receita das unidades comerciais cresceu 27,0%, de R$ 4,735 trilhões, em 2020, para R$ 6,014 trilhões em 2021, com altas em todos os estados.

Mesmo com o crescimento, a Bahia caiu da oitava para a nona posição entre as maiores receitas brutas de revenda do comércio do país, ultrapassada por Mato Grosso (R$ 242,4 bilhões). São Paulo (R$ 1,7 trilhão), Minas Gerais (R$ 591,1 bilhões) e Paraná (R$ 478,5 bilhões) lideravam esse ranking.