Bahia cresce 1,922 GW em capacidade instalada de energia em 2023 | A TARDE

A Bahia registrou um aumento de 1,922 gigawatts (GW) da sua capacidade instalada de energia elétrica em 2023, segundo informou o Ministério de Minas e Energia nesta terça-feira, 26. O estado é um dos entes federativos com maior participação na expansão.

O Brasil expandiu em 8,4 gigawatts (GW) a sua capacidade neste ano. O adicional é suficiente para abastecer mais de 4 milhões de residências. As usinas eólicas e solares representaram 90,4% do crescimento, reforçando o país como protagonista na transição energética.

Em capacidade instalada total, o País alcançou 196,6 GW, sendo que as fontes renováveis, incluindo hidráulicas, eólicas, fotovoltaicas e de biomassa - representam 83,6% desse total.

Houve ainda, em 2023, um crescimento da micro e minigeração distribuída (MMGD), que chegou a 24,4 GW de capacidade instalada. Esse tipo de geração, de pequeno porte e predominantemente solar, já representa cerca de 11% da geração de energia elétrica no país.

No ranking, também destacam-se o Rio Grande do Norte, com 2,035 GW, e Minas Gerais, com 2,025 GW. O crescimento deste ano vem, principalmente, de fontes eólica e solar. As usinas fotovoltaicas e eólicas somaram juntas 7,6 GW de expansão.