Bahia é 3º estado com mais aparelhos bloqueados no 'Celular Seguro' | A TARDE

A Bahia é o terceiro estado com maior número de celulares bloqueados através do programa 'Celular Seguro', do governo federal. Com um total de 833 ocorrências, o estado só perde para São Paulo (3.007) e Rio de Janeiro (1.410).

Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e considerou os registros feitos até as 10h desta segunda-feira, 15. Ao todo, o Brasil registrou um total de 11.416 alertas de bloqueio desde a criação do programa, em dezembro de 2023.

"O Celular Seguro é mais uma camada de proteção aos usuários. Com um aparelho que não serve para revender e com acessos de aplicativos digitais bloqueados, não haverá interesse no roubo ou furto de um telefone que virará apenas um pedaço de metal”, defendeu o secretário-executivo do MJSP, Ricardo Cappelli.

Até o momento 1.197.171 usuários se cadastraram, com 923.107 telefones cadastrados. O número de pessoas de confiança cadastradas subiu para 853.865.