Bahia é o segundo estado mais rápido para abrir uma empresa

A Bahia registrou menor tempo para abertura e formalização de uma empresa. Segundo dados da Receita Federal do Brasil, o tempo para abrir um negócio atingiu tempo médio de 9 horas, a menor cronometragem registrada no estado desde 2019.

Com o resultado, a Bahia voltou a ocupar o segundo lugar entre os estados mais rápidos a abrirem uma empresa. Na primeira colocação do ranking está Sergipe.

Das nove horas contabilizadas, pouco mais de oito horas é o tempo necessário para que as prefeituras analisem se a empresa pode funcionar no endereço desejado. No restante do tempo, a Junta Comercial da Bahia (Juceb) realiza o registro do contrato social e emite o CNPJ através de integração com a Receita Federal.

O ranking avalia o tempo médio que os órgãos públicos levam para registrar uma empresa. São levados em conta, desde as consultas da viabilidade do endereço de instalação do estabelecimento até a emissão do CNPJ.

Em abril de 2022, a Bahia ocupava o último lugar no ranking da Receita. Em fevereiro de 2023, o estado registrou um tempo médio de 12 horas, ocupando pela primeira vez a segunda colocação no ranking. O registro acontece após série de ações adotadas pela Juceb, do Governo do Estado, para a melhora do ambiente de negócios, através da simplificação e desburocratização da formalização de empresas.