Bahia lidera acordos de dívidas pelo Desenrola Pequenos Negócios no NE

- Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Criado pelo governo federal para renegociar dívidas de MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, o programa Desenrola Pequenos Negócios já renegociou R$ 2,1 bilhões em dívidas bancárias de aproximadamente 40 mil empresas. Na Bahia, 2,2 mil empresas já renegociaram R$ 127 milhões em débitos, o maior índice do Nordeste.

Voltado a auxiliar pequenos negócios a superar dificuldades financeiras, o programa conta com a participação das principais instituições financeiras do país. “O Desenrola Pequenos Negócios tem se mostrado fundamental para restabelecer a saúde financeira de micro e pequenas empresas, permitindo que continuem suas atividades e contribuam para a economia do país”, destaca o ministro Márcio França.

“Nosso próximo passo é iniciar o Procred360, já nos próximos dias, para que as empresas menores, com faturamento até R$ 360 mil, possam adquirir crédito com taxas mais baixas que as atualmente praticadas pelo mercado para esses empreendedores”, conclui.