Bahia Meeting: Encontro vai reunir players do agronegócio em Salvador

A segunda edição do Bahia Meeting, com o tema do agronegócio, acontece hoje, em um brunch a partir das 8h, no Restaurante Bistrot Trapiche Adega, no Comércio. O encontro empresarial, promovido pelo Grupo A TARDE e o Anota Bahia, reúne convidados, entre empresários, CEOs, gestores, políticos e figuras importantes do agronegócio da Bahia.

O diretor de marketing do Grupo A TARDE, Eduardo Dute, explica que o intuito dos encontros é incitar a troca de conhecimentos e experiências. “O agronegócio na Bahia é um setor vital que influencia diretamente a economia do imenso estado. Este evento na capital é uma oportunidade para se envolver mais nas ações que estão acontecendo no interior, atraindo outras regiões e jogando luz nas realizações que causam impacto na economia local”, afirma.

O primeiro tema do Bahia Meeting, em junho, foi sobre Práticas Sustentáveis nas Empresas, com grande sucesso, segundo Dute. Neste, com o agronegócio, o objetivo é juntar os especialistas do setor para abordar questões como inovação tecnológica, sustentabilidade, desafios econômicos e oportunidades de crescimento. O CEO e diretor de conteúdo do Anota Bahia, Tamyr Mota, explica a relação dos temas.

“Quando nasceu a ideia, queríamos trazer temas atuais e ligados ao universo empresarial, mas que, muitas vezes, não são do conhecimento dos próprios empresários e formadores de opinião. Então, realizamos a primeira ação falando de sustentabilidade e suas práticas em empresas familiares. Agora, o principal objetivo é trazer as discussões e os pontos para Salvador, com os representantes das principais associações”, pontua Tamyr.

Por isso, grandes nomes do ramo vão explanar sobre a importância, os desafios, os mitos e as verdades que englobam os números do segmento, com forte apelo na região oeste do estado. Dessa forma, estarão presentes: Carminha Missio (vice-presidente da FAEB), Odacil Ranzi (presidente da Aiba), Luiz Carlos Bergamaschi (presidente da Abapa), Washington Pimentel Jr. (fundador do Instituto WP).

Segundo um recente levantamento feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Bahia tem nove dos cem municípios mais ricos do País no Agronegócio, que representa 20% da sua economia.

“É um dos principais segmentos do País e a Bahia ocupa um lugar de privilégio pelo clima e pela questão territorial. Temos, no oeste, cidades ricas que faturam muito. Praticamente, todos os líderes das empresas ficam em Luís Eduardo Magalhães ou Barreiras, apesar de agendas em Salvador, que fica um pouco fora do roteiro da pauta”, conta Tamyr.

Além disso, também estarão presentes convidados de regiões próximas à capital baiana, como associações de Feira de Santana, CEOs que investem no setor e os deputados estaduais representantes da Comissão de Agricultura. “O evento tem uma grandiosidade para a sociedade apesar de ser um encontro fechado porque a repercussão é de interesse coletivo”, complementa.

Dute concorda que as discussões têm um grande impacto na sociedade em geral. “O agronegócio é um dos principais setores econômicos do país, influenciando questões como segurança alimentar, empregos, exportações e desenvolvimento sustentável”

Cobertura

Além disso, acrescenta que a cobertura do evento pela rádio A Tarde FM, frequência 103,9, e no respectivo canal do youtube, com entradas ao vivo durante o programa Isso é Bahia, das 7h às 9h, engrandece a divulgação do que será apresentado. Já a partir das 9h, a equipe do A Tarde Play, núcleo audiovisual do Grupo A Tarde, também estará no evento para a cobertura jornalística e institucional, com material a ser divulgado posteriormente.

“A Tarde FM é uma das líderes no segmento AB acima de 25 anos, sendo uma poderosa forma de ampliar a divulgação das discussões e insights do evento para um público ainda maior. Por meio da cobertura ao vivo ou das repercussões após, a rádio pode transmitir informações valiosas àqueles que não puderam participar presencialmente”, comenta.

Ele finaliza com a importância da ação conjunta com o Anota Bahia, fortalecendo a imagem dos grupos como fontes confiáveis de informações e conexões. “Isso amplia nossa rede de leitores, ouvintes e expectadores de nossas plataformas, aumentando a visibilidade e a relevância na troca de experiências, criação de networking, geração de conteúdo relevante e propaganda como promotora de eventos de destaque.”

* Sob a supervisão do editor Leonardo Coutinho