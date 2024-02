Bahia registra 71.922 vagas formais em 2023 | A TARDE

A Bahia gerou, em 2023, 71.922 postos de trabalho, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e sistematizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

Com o resultado, a Bahia fica em quinto lugar na lista de estados que mais criaram postos de trabalho no ano passado. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná lideram o ranking.

Entre janeiro e dezembro de 2023, Salvador aparece como a capital com maior número de vagas celetistas, com saldo positivo de 18.098 novos postos em 2023.

No ranking dos cinco maiores geradores de vagas do estado, Lauro de Freitas (+10.711), Feira de Santana (+6.138), Luís Eduardo Magalhães (+2.316) e Vitória da Conquista (+1.978) completam a lista.

Na análise do acumulado do ano, ainda segundo a pasta da economia, foram registradas 883.696 admissões e 811.774 desligamentos em todo o estado. Somente em dezembro do ano passado, a Bahia teve perda de 17.299 postos com carteira assinada (58.434 admissões e 75.733 desligamentos) - único mês a apresentar saldo negativo, com variação negativa de 0,87%.

O setor que mais gerou vagas formais na Bahia foi o de serviços, com um total 47.795 postos. Na sequência, aparecem o Comércio (+14.900), Agropecuária (+6.002), Indústria (+2.479) e a Construção (+748).

Brasil

O Brasil registrou saldo positivo de 1.483.598 empregos formais em 2023. No acumulado do ano (janeiro a dezembro), foram registradas 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos.

O maior crescimento do emprego formal em 2023 ocorreu no setor de serviços, com a criação de 886.256 postos. No comércio, foram criados 276.528 postos; na construção 158.940; na indústria, 127.145; e na agropecuária, o saldo foi de 34.762 postos.

Nas 27 unidades federativas ocorreram saldos positivos, com destaque para São Paulo (390.719 postos, +3%), Rio de Janeiro (160.570 postos, +4,7%) e Minas Gerais (140.836 postos, +3,2%). Nas regiões, as maiores gerações ocorreram no Sudeste, (726.327), Nordeste (298.188) e Sul (197.659). O maior crescimento foi verificado no Nordeste, 5,2%, com geração de 106.375 postos no ano.