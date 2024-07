Bahia registra alta de 17,9% em financiamento de veículos no ano

A Bahia liderou 131,6 mil financiamento de veículos entre novos e usados - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

A Bahia liderou 131,6 mil financiamento de veículos entre novos e usados no primeiro semestre de 2024. De acordo com o dados do B3 - operadora do Sistema Nacional de Gravames (SNG) -, o estado registrou um crescimento de 17,9% em comparação com o mesmo período de 2023.

O destaque entre as categorias são motos, que teve número de financiamentos no semestre de 21,2% - maior do que nos primeiros seis meses de 2023. O segmento de autos leves registrou uma alta de 15,8%. Já em veículos pesados, o crescimento foi de 7,9%.

O SNG reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo território nacional. O B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e um dos principais índices da bolsa de valores brasileira, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento.