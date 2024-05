Bahia segue líder na atração de turistas estrangeiros para o Nordeste | A TARDE

Em março deste ano, a Bahia recebeu 14.231 turistas estrangeiros. O número corresponde a quase 50% dos 29.839 visitantes que entraram no Brasil pelos aeroportos do Nordeste. A Bahia registrou mais que o dobro dos turistas internacionais que desembarcaram em Pernambuco (7.701) e quase o triplo do Ceará (5.253), que ocupam a segunda e terceira posições no ranking da região, respectivamente. Os dados são do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.

Quando comparado com março de 2023, o fluxo de estrangeiros nos aeroportos baianos cresceu 74%, confirmando expectativas da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), que tem investido na promoção das 13 zonas turísticas do estado e prospecção de voos, nas principais feiras internacionais do setor. Nos eventos, são realizadas capacitações sobre os destinos para operadores e agentes de viagens, além de mostrar os atrativos da Bahia ao público interessado em visitar o Brasil.

“Ficamos felizes em ver que as nossas expectativas no mercado internacional estão se confirmando. Mas o trabalho não pode parar. Seguimos firmes na promoção do destino Bahia e na captação de voos do exterior. Esse incremento no setor aéreo teve impacto na hotelaria. Se pegarmos somente Salvador, a média da ocupação hoteleira, de janeiro a março de 2024, chegou à faixa de 70%, a maior dos últimos três anos. Os números mostram que o trabalho do Governo do Estado, com a contribuição dos outros agentes que fazem o turismo, está na rota certa”, comemora o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

