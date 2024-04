BahiaInveste tem novo diretor e mira atração de investimentos | A TARDE

A Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia, recepcionou na manhã desta terça-feira (2) a posse de Paulo Guimarães como novo diretor-presidente da BahiaInveste, empresa estatal de economia mista, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE). O chefe do executivo Jerônimo Rodrigues participou da cerimônia, que foi aberta com uma apresentação do novo gestor e de algumas iniciativas pensadas para a sua atuação nos próximos dois anos.

Uma das prioridades da estatal será a atração de investimentos para o desenvolvimento sustentável na Bahia. Entre as prospecções da BahiaInveste estarão projetos nas áreas de energias renováveis e bioenergia, incentivos ao desenvolvimento de tecnologias para a agricultura familiar e para a eletrificação do transporte urbano.

Segundo Paulo Guimarães, o potencial da Bahia para protagonizar a transição para um mundo mais sustentável é imensa. “Pretendemos atrair muita coisa para o interior do estado. Vamos levar essa tecnologia pra o agricultor familiar, para a agricultura do oeste da Bahia, para que ela possa se tornar cada vez mais sustentável; tem a questão da mobilidade elétrica, que é super importante, produção de baterias. Esse universo de coisas é que vai tornar a Bahia um estado limpo, verde, com produtos com baixa pegada de carbono, dando essa contribuição que a gente precisa para a emergência climática”, disse o novo gestor sobre áreas nas quais devem ocorrer investimentos.

O governador frisou a necessidade de atrair novos negócios para a Bahia e também fortalecer os já existentes, gerando emprego e melhorando o PIB. “Nossa expectativa é pôr em prática o que está planejado no programa de governo para os próximos três anos, junto com o documento que orienta o planejamento do desenvolvimento estadual, que projeta a Bahia daqui a 30 anos. Isso quer dizer responsabilidade com a sustentabilidade, que diz respeito tanto à questão social quanto à questão ambiental e aos valores culturais. Esses são os potenciais para quem vai investir, um ativo daqueles!”, avaliou o chefe do executivo.

A atuação da BahiaInveste vai transitar desde a educação até a cultura e o turismo com o tema da sustentabilidade. Uso de oleaginosas, milho e cana-de-açúcar para produção de combustíveis renováveis e do hidrogênio verde, até a redução de defensivos e ampliação do acesso às novas tecnologias pela agricultura familiar, estão entre as iniciativas. Alguns projetos já estão em diálogo com programas em execução pelo Estado como o Bahia+Verde e o Replantar, ligados à Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

Perfil de Paulo Guimarães

Paulo Guimarães é engenheiro químico pela Universidade Federal da Bahia (1982), mestre em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas (1991) e doutor em Engenharia Química, pela University of Leeds, da Inglaterra (1995).

No Governo da Bahia, desde 2009, é superintendente de atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento econômico. Já atuou na função na Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração (SICM) e, antes de assumir a BahiaInveste, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Também acompanha o tema do hidrogênio verde, a frente da presidência da Comissão Estadual do Plano Programa da Economia do Hidrogênio Verde, desde março de 2022.