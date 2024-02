Balança comercial tem superávit de US$ 6,5 bilhões em janeiro | A TARDE

A balança comercial brasileira no mês de janeiro de 2024 chegou a US$ 6,53 bilhões. Isso representa um crescimento de 185,6% em comparação com o mesmo período de 2023, quando estavam em US$ 2,28 bilhões. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, nesta quarta-feira, 7.

As exportações tiveram crescimento de 18,5%, atingindo US$ 27,02 bilhões. Entre os setores que apresentaram crescimento está a Agropecuária (21%), que somou US$ 4,29 bilhões; a Indústria Extrativa (53,3%), que chegou a US$ 8,16 bilhões e, por fim, a Indústria de Transformação (4,6%), que alcançou US$ 14,45 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.

As importações, por sua vez, tiveram queda de -0,1%, atingindo US$ 20,49 bilhões. O desempenho por setor de atividade econômica foi o seguinte: crescimento de 1,5% em Agropecuária, que somou US$ 0,51 bilhões; queda de -27,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,19 bilhões e, por fim, crescimento de 2,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 18,66 bilhões.

Entre os produtos que tiveram maior destaque no saldo de janeiro de 2024, está Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (53%), registrando US$ 4.801,62; Minério de ferro e seus concentrados (56,93 %), com US$ 2.850,12; Soja (191,13%), com US$ 1.456,85 e Açúcares e melaço (88,46%), com US$ 1.689,96.

Entre os principais parceiros comerciais do Brasil, em janeiro de 2024, as exportações com a Argentina teve -25,4% e somou US$ 0,77 bilhões no período. China, Hong Kong e Macau registraram crescimento de 53,1% e somaram US$ 7,89 bilhões. Nos Estados Unidos, as exportações cresceram 26,8% e somaram US$ 3,43 bilhões e as vendas para a União Europeia caíram -17,7% e chegaram US$ 3,00 bilhões