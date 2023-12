Balança comercial tem superavit recorde de US$ 8,8 bi em novembro | A TARDE

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 8,78 bilhões em novembro de 2023, o que representa um crescimento de 41,5% em comparação com o mesmo mês em 2022, quando foi de US$ 6,2 bilhões.

O acumulado no ano é de US$ 89,3 bilhões, representando um crescimento de 56,0%. As exportações registraram crescimento de 0,6%, atingindo US$ 27,82 bilhões. Os setores que apresentaram alta neste mês foi agropecuária (22,3%), totalizando US$ 6,07 bilhões e a Indústria Extrativa (3,2%), totalizando US$ 7,26 bilhões. Em contrapartida, a Indústria de Transformação teve queda de -7,2%, totalizando US$ 14,35 bilhões em novembro de 2023.

O cenário das importações foi vermelho em novembro e em todos os setores de atividades econômicas. Importações teve queda de -11,2%, atingindo US$ 19,04 bilhões. Agropecuária caiu em -13,8% (US$ 0,35 bilhões); Indústria Extrativa diminuiu em -28,4% (US$ 1,18 bilhões) e a Indústria de Transformação com queda de -9,1% (US$ 17,46 bilhões).

No setor extrativista, óleos brutos de petróleo ou de minerais e minério de ferro e seus concentrados registraram o ganho de US$ 6,795, enquanto a agricultura apresentou US$ 5,157, com a soja, milho não moído, exceto milho doce e café não torrado.