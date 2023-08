Banco central dos EUA lança Fednow, sistema de pagamento instantâneo

O Federal Reserve (Fed), banco central norte-americano lançou nesta quinta-feira, 19, o Fednow, um sistema de pagamento instantâneo, com serviços semelhantes ao 'Pix' brasileiro, serviço de pagamento e transferência de dinheiro criado pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

Segundo o Fed, podem se cadastrar bancos e cooperativas de crédito para realizar transferências de dinheiro "em qualquer horário do dia e qualquer dia do ano". Ainda conforme o banco norte-americano, 35 bancos e cooperativas de crédito pioneiros, bem como o Bureau of the Fiscal Service do Departamento do Tesouro dos EUA, já utilizam o sistema de pagamentos instantâneos.

Para o presidente do Fed Jerome H. Powell, o Fednow vai ajudar a fazer pagamentos de forma mais rápida e eficaz, e que os serviços devem ser ampliados conforme à aderência dos clientes à plataforma.

"Com o tempo, à medida que mais bancos optarem por usar essa nova ferramenta, os benefícios para indivíduos e empresas incluirão permitir que uma pessoa receba um contracheque imediatamente ou uma empresa acesse fundos instantaneamente quando uma fatura for paga"

Entre os benefícios do sistema, estão o acesso rápido a fundos e pagamentos just-in-time para gerenciar fluxos de caixa em contas bancárias. O Fed anunciou ainda que nos próximos anos, os clientes de bancos e cooperativas de crédito que se inscreverem no serviço poderão usar o aplicativo móvel, o site e outras interfaces de suas instituições financeiras para enviar pagamentos instantâneos com rapidez e segurança.