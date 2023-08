Banco Central reduz taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual

Em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira (2), reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano. Esse foi o primeiro corte da taxa básica de juros em três anos.



A última redução aconteceu em agosto de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, quando a taxa Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano. Desde então, o índice registrou altas até alcançar o patamar de 13,75% em agosto de 2022.



A decisão do Copom acontece em meio às críticas reiteradas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de membros do governo federal. A avaliação é que o índice tem inibido o crescimento da economia. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, argumenta que a manutenção da taxa foi importante para conter a inflação.



Esta reunião foi a primeira com a nova formatação do comitê, após o Senado aprovar as indicações de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino para a diretoria do Banco Central. Os dois foram indicados por Lula.