Banco Central reduz taxa de juros de 11,25% para 10,75% ao ano | A TARDE

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu reduzir nesta quarta-feira, 20, a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, levando a Selic de 11,25% para 10,75% ao ano.

A redução já era esperada pelo mercado, e faz parte dos planos do governo federal, com a estratégia de convergência da inflação. O BC indicou que a continuidade de cortes em 0,5 ponto percentual, porém, pode ser interrompida diante do cenário de retomada da inflação no país.

“Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. O Comitê avalia que o cenário segue exigindo cautela por parte de países emergente”, apontou o BC.

Ainda segundo o Banco Central, as expectativas de inflação para 2024 e 2025 do Copom em seu cenário de referência situam-se em 3,5% em 2024 e 3,2% em 2025. As projeções para a inflação de preços administrados são de 4,4% em 2024 e 3,9% em 2025.