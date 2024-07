Banco Central segue na produção do Pix Garantido

Data de lançamento do Pix Garantido ainda é incerta - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Após os sucessos nas transações via pix, o Banco Central trabalha no desenvolvimento do chamado “Pix Garantido”, que permitirá o parcelamento de compras pelos clientes no futuro. A modalidade poderá ser uma alternativa ao parcelamento no cartão de crédito, popular nas compras de maior valor.

Até o momento, o Banco Central não informou sobre a possível cobrança de juros. A data de lançamento do Pix Garantido ainda é incerta. Algumas instituições financeiras já oferecem a alternativa como uma operação de crédito.

De acordo com a autarquia, “nada impede que os bancos, desde já, ofertem crédito e a possibilidade de pagamento em parcelas com o Pix aos seus clientes”.

Para usar o Pix Garantido, é necessário ter dinheiro na conta-corrente A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que, no caso do Pix Garantido, os clientes devem ter dinheiro na conta-corrente para realizar os pagamentos nas datas de vencimento das parcelas.

No cartão de crédito, por sua vez, o valor da compra é pago ao lojista pela instituição financeira no mês da aquisição — ou parceladamente. O crédito rotativo é cobrado apenas quando o valor da fatura não é pago integralmente na data do vencimento, sendo a linha de crédito mais cara do mercado.