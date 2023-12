Banco Central voltará a reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual | A TARDE

Em meio a um processo de desinflação, o Banco Central vai aplicar mais um corte na taxa de juros, novamente em 0,5 ponto percentual. A decisão será anunciada na quarta-feira, após o termino da última reunião do Comitê de Política Monetária no ano.

O Plenário do Senado aprovou, no fim da tarde desta terça, 12, os nomes de Rodrigo Teixeira e Paulo Picchetti para a diretoria do Banco Central (BC). Após a comunicação do Senado à Presidência da República, o BC poderá definir a data das posses.