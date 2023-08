Banco do Brasil inicia testes com o Real Digital

O Banco do Brasil já iniciou os testes com o Real Digital, após instalar o seu nó validador na rede blockchain, que é um sistema para operações com criptomoedas. Os testes consistem na criação de tokens para simular transações com outros bancos.

Segundo o banco, os testes também vão possibilitar “verificar se o ambiente de negociação é capaz de oferecer escalabilidade, interoperabilidade, segurança e privacidade para o uso da moeda virtual”

Os tokens poderão ser registrados na rede do Real Digital e a liquidação das negociações será feita com moeda segura emitida pelo Banco Central. Com isso, uma infinidade de inovações e casos de uso poderão ser estruturados, com segurança regulatória e a robustez do Sistema Financeiro Nacional.

“Teremos a possibilidade de melhorar serviços bancários, com a adoção da tecnologia blockchain e a tokenização. Podemos prever que um financiamento de um imóvel, por exemplo, será realizado em questão de horas. Isso acontecerá uma vez que tanto o dinheiro quanto o imóvel serão tokenizados. Todos os participantes obrigatórios desse processo estarão conectados em uma única rede. Esse é um caso de uso que tem potencial para trazer comodidade aos clientes, melhorar a eficiência da operação, reduzir custos e ampliar o mercado”, explica Marisa Reghini, vice-presidenta de negócios digitais e tecnologia do BB.

Outro mercado que se beneficiará muito com a tokenização é o de investimentos. “Poderemos tokenizar títulos públicos ou privados, encarteirados ou não, distribuindo-os de forma fracionada para pequenos investidores”, continua Reghini.

De acordo com o BB, diversos estudos sobre tecnologia blockchain foram realizados desde 2015, implementando casos de uso desenvolvidos internamente e em parceria. Recentemente, o banco investiu na Bitfy, empresa especializada em infraestrutura para operações e criação de aplicações utilizando blockchain, através do seu programa de Corporate Ventures Capital.