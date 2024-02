Banco do Nordeste anuncia concurso público com 410 vagas | A TARDE

O Banco do Nordeste anunciou a abertura de um edital para concurso público com 410 vagas imediatas, nesta sexta-feira, 26. As inscrições começam no dia 2 de fevereiro e vão até 9 de março.

A seleção é para o cargo de analista bancário. O salário previsto no edital é de R$ 3.788,16. Os candidatos precisam ter concluído o ensino médio para concorrer às vagas. Confira o Edital

A Fundação Cesgranrio será a banca responsável pela organização do processo seletivo. As provas poderão ser feitas em 33 cidades de 11 estados. Veja a lista para a Bahia:

Bahia: Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Irecê, Itabuna, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.