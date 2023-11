Bancos promovem leilão de imóveis com desconto de até 59% | A TARDE

A Caixa Econômica Federal e o Santander vão realizar a partir desta quinta-feira, 26, o leilão de quase mil imóveis em diversas cidades do país, com descontos que podem chegar a 59%.

Ao todo serão leiloados pela Caixa, 868 imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos até a próxima terça-feira, 31. O Santander vai ofertar 69 propriedades em 16 estados, incluindo casas, apartamentos, prédios, salas comerciais e terreno até o dia 6 de novembro.

Alguns imóveis podem ter condições facilitadas de pagamento. É preciso verificar às condições dos editais dos leilões e verificar se o imóvel está ocupado, e os requisitos de desocupação.

A Caixa vai utilizar três modalidades de leilões: o primeiro vai disponibilizar os imóveis nos valores do contrato original de financiamento ou seu valor venal. Já no 2º leilão, o imóvel é precificado de acordo com a dívida. A terceira modalidade, prevê os lances dados por interessados que ficam disponíveis para visualização de todos.

Os interessados podem participar de forma presencial ou online, através do site da Caixa para obter mais informações e detalhes, como data e hora do leilão, site do leiloeiro (local para dar os lances em leilões online) e data do resultado.

Já o Santander vai oferecer imóveis com valores iniciais das propriedades, que variam de R$ 42 mil a R$ 7 milhões. Os lotes estão localizados nos estados do Amazonas (2), Bahia (6), Goiás (1), Maranhão (1), Mato Grosso (2), Mato Grosso do Sul (4), Minas Gerais (4), Paraná (7), Paraíba (1), Pará (1), Pernambuco (2), Rio Grande do Norte (1), Rio Grande do Sul (5), Rio de Janeiro (12), Sergipe (3) e São Paulo (19), além do Distrito Federal (1).

Os interessados poderão dar lances pela plataforma Superbid Exchange ou pelo portal do banco.