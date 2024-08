Bares e restaurantes esperam elevar o faturamento em até 20% no Dia dos Pais

Bruno, sócio do restaurante Nova Belles, espera um aumento de 15% nas vendas em comparação com o ano anterior - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O segundo domingo de agosto é uma data marcada para celebrar o Dia dos Pais, e há aqueles que gostam de sair para fazer uma refeição em um restaurante, ou aqueles mais caseiros, que preferem o conforto de casa para pedirem uma comida especial. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revelou que 79% dos estabelecimentos esperam um aumento nas vendas. Empresários do setor também preveem um aumento na demanda por delivery.



De acordo com a Abrasel, 65% dos empresários esperam um aumento de até 20% no faturamento dos seus restaurantes no Dia dos Pais, em comparação ao ano passado. Além disso, na pesquisa realizada entre 22 e 29 de julho com 2.005 empresários de todo o país, revelou que 78% dos estabelecimentos planejam abrir na data.

O restaurante Nova Belles, com unidades na Pituba e Santo Antônio Além do Carmo, está otimista para o Dia dos Pais deste ano, esperando um aumento de 15% nas vendas em comparação com o ano anterior. Em 2023, a data já havia impactado positivamente o estabelecimento, com um crescimento de 6% no faturamento. Segundo Bruno Neri, sócio do restaurante, a procura por reserva para o restaurante começou mesmo antes da semana do Dia dos Pais. “Nossa expectativa para esse ano é maior, pois já estamos recebendo pedidos de encomendas e estamos com promoções e pratos especiais para a data".

Apesar de atrair muitos pais e filhos, Bruno Neri observa que outras datas, como Natal e Páscoa, geram mais movimento no restaurante por incluírem toda a família. "Datas sazonais sempre trazem otimismo para o comércio. No Dia dos Pais, vemos um aumento nas reservas e encomendas na Nova Belles. É uma oportunidade para usar a criatividade, personalizar o menu e tornar a experiência ainda mais especial para os papais", pontua.

O bar e restaurante 705, localizado em Pituaçu, também se preparou para atender à demanda do Dia dos Pais, apesar de enfrentar desafios com obras em frente ao estabelecimento, que afetaram o movimento. "Estamos otimistas e esperamos um aumento nas vendas, impulsionado pelo bom atendimento e pela qualidade dos nossos pratos. Nas datas comemorativas, os pratos compartilhados são os mais procurados, pois a data costuma reunir famílias em torno da mesa”, afirma Soraia Rego, promotora de eventos do 705.

As promoções também contribuem para o aumento da demanda nas datas comemorativas. Para o empresário Roberto Simon, do restaurante Oriente Fast, no Rio Vermelho, uma das estratégias adotadas para atrair mais pais na celebração do Dia dos Pais foi criar uma ação voltada às famílias. "Este ano, decidimos fazer algo especial para as crianças e seus pais, oferecendo um desconto de 50% no rodízio para os filhos de até 12 anos, válido durante toda a semana, de 5 a 11 de agosto, e não apenas no Dia dos Pais. Nossa expectativa é de um aumento considerável no movimento, garantindo um maior fluxo diário”, explica Simon.

Comida em casa

Além de incentivar a movimentação no restaurante, Roberto Simon revela que o Oriente Fast está preparado para atender aos pais que optarem por celebrar a data em casa. Segundo o empresário, a combinação do clássico jogo entre Bahia e Vitória e o encerramento das Olimpíadas pode levar muitos baianos a preferirem comemorar em casa, o que gera uma expectativa de aumento nos pedidos de delivery. "No delivery, mantemos a promoção de Fidelidade, onde a cada cinco pedidos o cliente ganha R$ 50 de desconto no próximo. Embora não tenhamos uma promoção específica para o Dia dos Pais, acreditamos que a demanda por delivery crescerá nesta data especial. Muitos pais preferem passar o dia em casa com a família, e com os eventos esportivos acontecendo, a procura por comida entregue em casa tende a ser ainda maior", diz.

A promotora de eventos do bar e restaurante 705, Soraia Rego, observa que, embora o delivery seja uma alternativa conveniente, as pessoas costumam valorizar a experiência de sair para jantar em datas comemorativas, como o Dia dos Pais. No entanto, ela reconhece que o delivery continua a ser uma opção popular e que há uma boa expectativa para os 65% dos empresários que esperam um aumento de até 20% no faturamento dos seus restaurantes no Dia dos Pais, de acordo com levantamento realizado pela Abrasel.

Cardápio temático

O restaurante Jiló, localizado na Pituba, promete uma celebração mais descontraída, com um cardápio especial criado pelo chef Ícaro Rosa.

Para a data, Ícaro preparou uma clássica feijoada para duas pessoas, servida exclusivamente no domingo (11), ao preço de R$ 160, incluindo uma dose dupla de caipirinha. Ícaro escolheu a feijoada como prato principal por seu valor afetivo, já que sempre fez parte das celebrações familiares, especialmente apreciada por seu pai.

O Dia dos Pais vai ser celebrado no Jiló com cardápio criado pelo chef Ícaro Rosa | Foto: Raphael Muller / Ag. A Tarde

"Trouxemos essa conexão afetiva como uma surpresa especial para o Dia dos Pais", explica o chef. Além da feijoada, o restaurante continuará oferecendo seu menu habitual. "A feijoada é uma opção extra, mas o nosso menu regular estará disponível, com as opções que nossos clientes já conhecem, além de drinks e vinhos", diz Ícaro.



Com grande expectativa de público, o chef acredita que o prato, ligado à memória afetiva de muitos, será um sucesso. "Esperamos um ótimo movimento, pois o Dia dos Pais é uma data em que as pessoas gostam de celebrar em família", afirma. Ele também sugere uma caipirinha especial, com um mix de frutas cítricas, para harmonizar perfeitamente com a feijoada.