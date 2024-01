BC abre concurso com 300 vagas e salário inicial de R$ 20 mil | A TARDE

O Banco Central (BC) abriu nesta terça-feira, 16, um concurso com mais de 300 vagas, com salário inicial de R$ 20.924,80. Serão oferecidas 150 vagas na área de Economia e Finanças e 150 de Tecnologia da Informação.



Os cargos pedem nível superior em qualquer área de formação e terão 40 horas semanais. Do total de vagas, 102 serão destinadas à candidatura de pessoas com deficiência (PcD) e pessoas pretas e 298 para ampla concorrência.

Do total de vagas disponíveis, 100 serão imediatas - 50 vagas para cada área. O restante dos aprovados vai para um cadastro de reserva. Os candidatos serão lotados nos departamentos do BC e terão exercício em Brasília (DF).

As inscrições serão abertas no dia 22 de janeiro e seguem até o dia 20 de fevereiro, com taxa de R$ 150,00. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/bcb_24 para se inscrever no certame. O edital já foi publicado, e pode ser acessado através deste link.