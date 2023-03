BC libera pagamento com cartões de crédito e débito pelo WhatsApp

O Banco Central (BC) informou nesta quinta-feira, 2, que decidiu retirar as medidas que impediam transações de compras com cartões de crédito, débito e pré-pago pelo WhatsApp no Brasil. O aplicativo era utilizado anteriormente apenas para a transferências de recursos entre indivíduos.

Segundo o comunicado veiculado pelo BC, as transações de pagamento por meio do WhatsApp devem ser comunicadas pelos instituidores a todos os participantes de seus arranjos de pagamento com antecedência mínima de 30 dias.

As medidas que impediam transações foram retiradas junto com a cessação completa de punições contra a Mastercard e à Visa, o que inviabilizava a modalidade no Brasil.

“Animado para lançar isso em breve”, comentou o presidente da Meta, Mark Zuckerberg, dono do WhatsApp, Facebook e Instagram.