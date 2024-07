Bilhetes concorrem ao sorteio de R$ 1 mi da Nota Premiada Bahia

- Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Cerca de 173 milhões de bilhetes irão concorrer no sorteio especial de R$ 1 milhão da Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado gerenciada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA). O resultado será divulgado no próximo dia 18 e tornará milionário um único ganhador.

Segundo informações com a Sefaz-BA, ao todo irão concorrer 172.826.965 bilhetes gerados a partir de compras com CPF dos participantes, realizadas entre 1° de junho de 2023 e 31 de maio de 2024.

Em relação ao sorteio do milhão realizado no ano passado, houve um crescimento de 11% no número de bilhetes que concorrem ao prêmio. O crescimento foi de 21% na comparação com o ano de 2022. Para consultar os bilhetes, basta acessar o site www.notapremiadabahia.ba.gov.br, fazer login e escolher a opção “Minha Conta”/”Bilhetes”.

A busca deve ser feita na aba “Especial”, na qual o participante poderá verificar a quantidade de bilhetes gerados a cada mês do período vigente para este sorteio.

“O sorteio especial do milhão vai considerar todos os bilhetes que cada participante foi acumulando mensalmente, dentro do período estipulado para a premiação”, explica o coordenador da campanha, André Aguiar, lembrando que a chave para manter em alta as chances de ganhar é sempre colocar o CPF na nota a cada compra realizada. “Quanto mais notas com CPF, maior a chance de gerar o máximo possível de bilhetes para concorrer tanto aos sorteios mensais quanto ao especial”, ressalta.

O nome da pessoa ganhadora do prêmio especial de R$ 1 milhão será divulgado no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e também no Instagram da campanha (@notapremiadabahia) e nas redes sociais da Sefaz-Ba: @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no X, antigo Twitter.

Como participar

Quem perdeu a oportunidade de participar deste sorteio deve ficar atento para concorrer aos próximos prêmios especiais e às premiações regulares, que, a cada mês, contemplam 91 participantes: são 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.

Participar é simples, basta estar cadastrado na campanha e incluir sempre o CPF na nota fiscal nas compras realizadas no varejo baiano. Quem ainda não se inscreveu deve fazer o cadastro uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br.

No ato do cadastro, o participante escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área de saúde e outra da social, com as quais irá compartilhar as suas notas eletrônicas. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 5 milhões para as entidades ativas e regulares no Sua Nota, que hoje são 533.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 785 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 4.957 pessoas, das quais 3.002 moram na capital, 1.954 no interior e uma fora do estado.